Малышева назвала полезный продукт, который может защитить от рака Малышева заявила о пользе дальневосточных кальмаров для профилактики рака

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Употребление дальневосточных кальмаров помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, они содержат в себе полезные для здоровья вещества, защищающие легкие и нервную систему. Кроме того, мясо кальмаров помогает снизить риск слепоты.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркивает, что кальмары содержат в себе селен. Это вещество способствует профилактике образования опухолей в организме. Отмечается, что по содержанию селена кальмары полезнее, чем треска. В их состав входит 81% суточной нормы данного микроэлемента, тогда как треска содержит в себе 70% ежедневной нормы. Также в кальмарах содержится витамин В12.

Витамин В12 участвует в строении миелиновой оболочки нервного волокна, в частности зрительного нерва. Когда миелиновая оболочка нарушается, импульс не передается нормальным способом. Соответственно, если говорить про глаза, может наступить оптическая нейропатия. Она приводит к дистрофии зрительного нерва и слепоте, — уточнил хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Качественное мясо кальмара можно определить по белому цвету и характерному запаху. Кроме того, оно должно быть упругим. Кальмаров рекомендуется хранить в холодильнике не более трех суток. Перед употреблением мясо необходимо промыть и очистить от остатков внутренностей.

Елена Малышева ранее перечислила три лучших продукта для укрепления иммунитета. В список вошли сушеная петрушка, брюссельская капуста, а также печень трески, повышающие защиту от вирусов, бактерий и других опасных патогенов.