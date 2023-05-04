Малышева назвала опасный способ лечить храп Малышева объяснила, что скотч для лечения храпа может привести к остановке дыхания

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Заклеивать рот для борьбы с храпом опасно для здоровья взрослого и смертельно опасно для детей, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что скотч или пластырь могут отклеиться и попасть в дыхательные пути либо остаться на губах и стать причиной захлебывания содержимым желудка.

Ребенок может задохнуться, особенно маленький, который не может проснуться и это все отклеить, — сказала Малышева.

Телеведущая подчеркнула, что храп у детей является признаком аденоидов, аллергического ринита или других проблем с верхними дыхательными путями. Поэтому нужно обязательно показать храпящего ребенка врачу. Взрослым людям Малышева также рекомендовала обратиться к специалисту, так как храп может привести к остановке дыхания во сне, что только усугубится наличием скотча на губах.

Ранее врач-невролог НИКИО имени Л. И. Свержевского Зарина Заоева рассказала, что на фоне остановки дыхания из-за храпа растут риски сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульт, инфаркт или остановка сердца. Это происходит из-за того, что организм недополучает кислород, который необходим для его стабильной работы.