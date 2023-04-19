Малышева назвала диетический продукт, который бесполезен при похудении Малышева рассказала, что обезжиренные молочные продукты бесполезны при похудении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диетические молочные продукты, например, творог и молоко, бесполезны при похудении, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что набор лишнего веса зависит от углеводов, а не жиров, поэтому продукты с низким содержанием этого элемента не способствуют похудению.

К сожалению, обезжиренные продукты становятся невкусными, так что туда добавляют прямые сахара. Поэтому, вместо того чтобы получить продукт полезный, мы, по сути, получаем больше сахаров, больше углеводов, чем если бы съели простое молоко 3,6, — сказала Малышева.

Она добавила, что жиры необходимы организму для строительства клеток, поэтому отказываться от этого элемента нельзя. Сахар, в свою очередь, приводит к повышению инсулина, который перерабатывает лишнюю глюкозу в жир, откладывающийся в организме.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала NEWS.ru, что лучшими продуктами для обеда являются крупы (рис, гречка), мясо птицы или рыбы, бобовые, а также свежие, тушеные или отварные овощи. Она объяснила, что данный прием пищи может быть самым калорийным, так как приходится на середину дня, который является пиком работоспособности.