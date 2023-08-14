Малышева научила выбирать зубную пасту, которая не вызывает рак Малышева: зубная паста с триклозаном может вызвать рак

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Вещество триклозан, которое содержится в некоторых зубных пастах, является одним из факторов возникновения онкологии, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что этот компонент также снижает функцию щитовидной железы.

Триклозан это антисептик, который убивает микробы. И только врач взвешивает, есть ли сейчас микробная среда и надо ли человеку назначить триклозан или нет, потому что это препарат, который обладает и побочными эффектами, — сказала Малышева.

Она объяснила, что использовать такую пасту можно исключительно по назначению врача и не на постоянной основе.

Кроме того, Малышева рекомендовала не покупать зубную пасту с содержанием лаурилсульфат натрия, так как это вещество разрушает слизистую и приводит к появлению язв во рту.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлатая рассказала, что зубную щетку лучше покупать достаточно маленькую и удобную для эффективного очищения всех областей полости рта. Врач уточнила, что мягкие щетки подойдут детям, так как у них формируется эмаль, а также взрослым и пожилым с пародонтитом и пародонтозом. Для всех остальных лучший выбор — средняя жесткость щетины.