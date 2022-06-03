Пресс-служба «Макдоналдса» опровергла в беседе с NEWS.ru сообщение «Москвы 24» о том, что рестораны сети откроются в России под новым названием «Доминис». Представители компании подчеркнули, что работа над новым названием ведётся, а официальное заявление по этому поводу предприятие сделает «в ближайшее время».

Господи...Слушайте, дождитесь сообщения от компании. Я не знаю, откуда они берут эти источники, правда. Я даже не знаю, как это комментировать. Мы ещё ничего никому официально не сообщали. Новое название разрабатывается, всё в процессе. [Заявление будет] в ближайшее время. Я не знаю, откуда они берут эти безумные названия, — заявили представители «Макдоналдса».