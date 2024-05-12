Магнитные бури 13–19 мая: бессонницы, мигрени, опасность инсульта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 13 по 19 мая, может подкинуть россиянам ряд неприятных сюрпризов: геомагнитная обстановка окажется весьма неустойчивой. Это означает, что метеозависимых людей может ожидать «испытание на прочность» — перепады космической погоды способны вызывать общую слабость, головокружение и резкое изменение артериального давления. Как подготовиться к непростому периоду — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 13 по 19 мая

В настоящее время Солнце ведет себя довольно активно, регистрируются многочисленные вспышки, в том числе довольно сильные. Об этом NEWS.ru рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Пока последствия для Земли минимальны. В последние дни было зарегистрировано всего лишь две магнитных бури. На ближайшую неделю прогноз сохраняется схожий: мы ожидаем переменчивую обстановку без больших магнитных бурь, однако таковые возможны с достаточно высокой вероятностью», — сообщил Петрукович.

С его прогнозом соглашается доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета, автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская. По ее данным, на Солнце сейчас отмечается неспокойная обстановка, однако пока делать точные предсказания сложно — расчётные модели дают противоречивые результаты.

Исследователи из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ в свою очередь указывают на неспокойный с точки зрения геомагнитной обстановки май: так, уже дважды за первую декаду месяца фиксировались сильные магнитные бури.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», интенсивность геомагнитных штормов может возрасти в начале недели, 13–14 мая. По оценкам физика Андрея Бутова, не стоит расслабляться и в остальные дни недели. По его словам, геомагнитные возмущения будут фиксироваться в течение всей недели.

«Вопрос лишь в уровне возбуждения магнитосферы. Не думаю, что мы столкнемся с сильными бурями, однако ситуация вряд ли окажется стабильной. Это означает, что метеочувствительные россияне почувствуют все прелести перепадов космической погоды на себе: у одних будет болеть голова, другие начнут жаловаться на снижение или повышение артериального давления», — пояснил специалист в разговоре с NEWS.ru.

При этом Бутов призвал не паниковать, а запастись терпением, не перегружать организм и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходят именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и другими подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Терапевт Виктория Краснова в разговоре с NEWS.ru подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

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Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, должна быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Мы ожидаем две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, максимум солнечной активности прогнозируется на май — июнь. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

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