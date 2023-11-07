Магнитная буря сегодня, 7 ноября: какой она мощности, кто в опасности Синоптик Леус сообщил о продолжении магнитной бури на Земле

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся два дня назад, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. Что известно о ее интенсивности, какой прогноз на 8 и 9 ноября?

Что известно о магнитной буре 7 ноября

Из-за вспышек на Солнце на Земле третий день продолжается магнитная буря. Согласно прогнозу Михаила Леуса, утро вторника началось с возмущений геомагнитного поля высокой интенсивности. До конца дня ожидается геомагнитная буря умеренной степени влияния на жизнь людей.

«Около шести часов утра очередная порция солнечного ветра вновь взбудоражила магнитосферу планеты, что привело к возобновлению слабой магнитной бури уровня G1. По прогнозам, ожидается что до конца сегодняшнего дня возмущения геомагнитного поля сохранятся и оно будет колебаться от слабо возмущенного до слабых магнитных бурь», — отметил прогнозист.

Геомагнитная буря во вторник может достигнуть пяти балов, сообщает сервис my-calend. В связи с этим возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность и упадок сил.

Что известно о магнитной буре 8 и 9 ноября

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 8 ноября. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, не исключено появление сонливости.

Михаил Леус также предупреждает, что 8 и 9 ноября возможны слабые возмущения геомагнитного поля.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как в Госдуме хотят помочь метеозависимым людям

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков обратился к главе МЧС Александру Куренкову с предложением ввести СМС-уведомления о магнитных бурях. По его мнению, такая мера поможет метеозависимым людям подготовиться к возможным последствиям смены природных явлений.

«В настоящее время в России отсутствует система оповещения о повышенном риске для здоровья из-за приближающихся магнитных бурь, что не позволяет большинству метеозависимых граждан подготовиться к возможным негативным реакциям организма», — заметил Даванков.

Инициатива предполагает, что в период магнитных бурь будут рассылаться сообщения с рекомендациями Минздрава о необходимости смены рациона питания и физической активности, а также особые указания для людей с хроническими заболеваниями.

Кто в опасности в период магнитных бурь

Врач-терапевт, невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru рассказал, что магнитным бурям больше всего подвержены новорожденные и дети дошкольного возраста. Из-за того, что у них незрелые структуры головного мозга, в период природных явлений может сильно меняться их настроение и нарушаться сон. Также уязвимы люди старше 45 лет.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — объяснил врач.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в интервью NEWS предупредила, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в период магнитных бурь могут произойти перебои в работе сердца. Также тяжело переносят вспышки на Солнца те, кто страдает приступами тахикардии, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, артериальной гипертонией.

«Исследования показали, что существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться всякие аномальные механизмы в организме. У любого человека включается механизм саморегуляции в момент магнитных колебаний. Организм самостоятельно борется с природным явлением», — сообщила Заславская.

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