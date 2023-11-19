Магнитная буря сегодня, 19 ноября: что будет 20 ноября, кто в опасности Ученые заявили, что 20 ноября ожидается усиление магнитной бури

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сегодня, 19 ноября, наблюдается магнитная буря амплитудой в пять баллов, сообщается на сайте Meteoagent. Когда еще Землю накроет геомагнитная активность?

Что происходит сегодня с геомагнитной обстановкой, будет ли магнитная буря 20 ноября

По информации ученых, 19 ноября усиление магнитного воздействия будет неожиданным и резким. Это может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. С 15 до 18 часов по московскому времени сила геоударов перейдет в стадию нарастания и достигнет показателя в 3 балла. Пик магнитной бури ожидается с 18 часов и до полуночи.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ) Российской академии наук рассказали, что 20 ноября магнитосфера планеты будет возмущена примерно с полуночи, а около трех часов ночи начнется геомагнитный шторм, который продлится примерно три часа. По словам ученых, магнитная буря 20 ноября будет слабой.

Что известно о следующей магнитной буре

На сайте ИКИ РАН сообщается, что с 22 по 26 ноября прогнозируется слабая напряженность магнитного поля. По данным ученых, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения. 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера Земли будет возбужденной и неспокойной.

«Мощность таких бурь оценивается по пятибалльной шкале. Поэтому предстоящая считается самой слабой», — говорится на официальном сайте ИКИ РАН.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев в разговоре с NEWS.ru заявлял, что до конца года вероятность появления магнитных бурь достаточно высока.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«В целом уровень активности Солнца высокий, поэтому при таком состоянии вероятность крупных событий довольно высокая, но их нельзя прогнозировать сильно заранее. Однако магнитные бури еще будут. Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», — отметил он.

Что советуют медики метеозависимым людям

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что метеозависимым россиянам необходимо сделать себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе и алкоголь.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя», — заявил Тяжельников.

Также врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с NEWS.ru пояснил, что магнитные бури влияют на многих людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов.

«Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — сказал кардиолог.

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