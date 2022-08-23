«Магнит» ввел масочный режим для персонала во всех торговых точках

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Торговая сеть «Магнит» с 23 августа ввела обязательный масочный режим для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, говорится в документе, попавшем в распоряжение NEWS.ru. Такие же правила распространяются на работников всех 45 распределительных центров. Представители предприятия отметили, что увеличат количество санитарных мероприятий.

Компания вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Он начинает действовать для персонала торговых точек всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Кроме того, «Магнит» увеличит количество санитарных мероприятий, — подчеркнули в компании.

Правила распространятся на 360-тысячный коллектив сети, из которых 295 тысяч работают именно в магазинах. В пресс-службе «Магнита» отметили, что компания «активизировала проведение мероприятий по вакцинации работников». Ожидается, что доля привитых сотрудников в среднем по компании в ближайшие несколько месяцев составит не менее 80%.

В магазинах и офисах розничной сети продолжают действовать меры по профилактике коронавирусной инфекции для покупателей и персонала. Сотрудники с повышенной температурой тела не допускаются к работе, в торговых точках регулярно дезинфицируются помещения и поверхности (тележки, кассы и другое торговое оборудование), — добавили в «Магните».

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