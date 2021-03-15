Людмила Улицкая отреагировала на обвинения в плагиате

https://static.news.ru/photo/f8dcd654-8591-11eb-b545-96000091f725_660.jpg Людмила Улицкая Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Писательница Людмила Улицкая отреагировала на слова другого литератора Натальи Рапопорт, обвинившей её в плагиате.

По словам Рапопорт, Улицкая присвоила себе авторство её материалов и опубликовала их в «Редакции Елены Шубиной» под своим именем и без ссылок на неё.

Для меня её больше не существует, — цитирует «Ридус» Улицкую.

Она отказалась более детально прокомментировать ситуацию. Ранее Рапопорт рассказала, что вступила в «творческий контакт» с Улицкой по рекомендации литератора-диссидента Юлия Даниэля ещё в 1987 году. В это время она работала над сценарием для фильма по запискам своего отца — патологоанатома Якова Рапопорта, повествующего о борьбе врачей и НКВД со вспышкой лёгочной чумы в 1939 году.

Рапопорт обратилась за помощью к Улицкой для совместного завершения работы. Вскоре Наталья уехала на два месяца в командировку, а когда вернулась, обнаружила, что соавтор уже предложила сценарий кинематографистам без неё. Как утверждает Рапопорт, Улицкая предложила ей две тысячи рублей «отступных», но она сочла это предложение оскорбительным. Недавно писательница снова опубликовала её текст под своим именем, что и побудило Рапопорт рассказал об этой истории.

Она, кстати, в своих многочисленных интервью не отрицает, что «узнала эту историю от дочери патологоанатома, принимавшего участие в тех событиях», но вся остальная история создания сценария в её изложении — сплошной вымысел, — заявила она.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудники сервиса Storytel рассказали, каких писательниц больше всего ценит российская аудитория. На первом месте среди зарубежных авторов оказалась мастер детектива Агата Кристи. В список также вошли Джоан Роулинг и Айн Рэнд, из российских авторов — Гузель Яхина, Дина Рубина, Дарья Донцова, Людмила Улицкая и другие.