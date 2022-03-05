«Люди в Донбассе — не бродячие собаки»: Путин о погибших с 2014 года

От 13 до 14 тысяч человек были убиты в Донбассе с 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, добавив, что Запад все эти годы этого не замечал.

Люди в Донбассе — не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Но что особенно нетерпимо — это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать все эти годы. Ну, послушайте, восемь лет, — заявил он.

Президент РФ добавил, что украинская сторона держит в заложниках свыше шести тысяч иностранных граждан. При этом Киев ещё хуже относится к своим гражданам.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи. Отмечается, что они открыли огонь по людям, которые выходили из города с белым флагом.