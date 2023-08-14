«Любила его всю жизнь»: Житинкин о бывшей жене Домогарова, умершей от рака Режиссер Житинкин рассказал об отношении умершей жены Домогарова к актеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Житинкин

Бывшая супруга актера Александра Домогарова Ирина любила его всю свою жизнь, хотя и находилась в его тени, поделился с NEWS.ru воспоминаниями о ней режиссер Андрей Житинкин. По его словам, на Ирине держалась семья в период пика популярности Домогарова.

Когда мы работали с Сашей Домогаровым, он сыграл свои лучшие роли - Марата, Жоржа Дюруа, Нижинского. Ирина Гуненкова всегда была рядом. Он был бешено популярен, а все бытовые проблемы и воспитание сына она взяла на себя. Думаю, она любила его всю жизнь, хотя была в тени, - сказал режиссер.

Ирина Домогарова (Гуненкова) скончалась от рака 13 августа. С онкологическим заболеванием она боролась на протяжении двух с половиной лет. Актер и его сын Александр на протяжении последних месяцев сами выхаживали женщину после того, как врачи сообщили, что бессильны, и отпустили ее домой на паллиативное лечение.

Ирина Гуненкова была второй женой Домогарова. В браке они прожили 12 лет. После развода Ирина уделяла внимание не только ребенку, но и семье Александра Домогарова. Одна из возлюбленных артиста Айгуль Мильштейн рассказала, что вторая супруга разделила с ним все трагедии.