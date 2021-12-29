«Лёг на лёд и полз к середине водоёма»: Новый год глазами врачей скорой

Пока вся страна веселится, отмечая Новый год, сотрудникам скорой помощи не до смеха. Дежурства в праздники для них — самые трудные. Люди в состоянии алкогольного опьянения уходят в отрыв. Ожоги от фейерверков, травмы, ножевые ранения случаются повсеместно. Врачи неотложки рассказали NEWS.ru о самых курьёзных, страшных и даже трагичных случаях в новогоднюю ночь.

Пьяным не запускать

В праздничную ночь сотрудники скорой выделяют несколько волн, когда экстренную службу вызывают особенно часто. Первая — это вечер 31 декабря примерно с 19:00 до 23:00. Люди готовятся к встрече Нового года, едут домой с покупками, готовят еду. В это время распространены травмы — падение на льду, ожоги от плиты, раны от кухонного ножа, автомобильные аварии. С часу ночи до трёх идёт волна вызовов, связанных с неумеренным потреблением алкоголя. Это травмы после драк, ножевые ранения, ожоги от пиротехники. Последняя волна — с 04:00 и до утра — пищевые отравления. Люди переедают, у них обостряются панкреатиты и холециститы, об этом сообщил NEWS.ru фельдшер станции скорой медицинской помощи города Орла Дмитрий Серёгин.

Пиротехника — отдельная головная боль работников скорой помощи в новогоднюю ночь. Люди не хотят читать инструкции и действуют наобум. Это приводит к травмам. Типичная ситуация — человек зажёг петарду, но она не сработала. Он пытается исправить недоразумение и заглядывает внутрь корпуса. В этот момент и происходит взрыв. Прямо ему в лицо.

Молодой человек выпил, закусил, всё как положено. Новый год решил встретить во дворе, запуская салюты. Поджёг фитиль, он, на первый взгляд, не загорелся. А потом механизм сработал. В результате чего — попадание в лицо, кровавое месиво, ожог грудной клетки, шеи, даже одежда разорвалась. После этой травмы у него даже осложнения на сердце были. Была бы моя воля, я бы на всех этих салютах большими буквами писал — пьяными не пускать. Александр Косякин врач скорой помощи врач скорой помощи

Не менее шокирующую историю поведал NEWS.ru фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. Москва. Нетрезвый мужчина долго пытался зажечь петарду, но не выходило. Подумал, что продукт бракованный и положил его в карман. Там механизм сработал. Мужчина лишился всех пальцев руки, детородных органов. Остался инвалидом на всю жизнь.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иногда чтобы случилось горе, не надо даже выходить на улицу. Достаточно пить без меры. Дмитрий Беляков однажды приехал на вызов и обнаружил труп молодого человека (25 лет). Его организм не выдержал бурных возлияний. Выпив стопку, парень упал лицом в салат и так и не пришёл в себя. До этого он сказал — ещё по одной, и я домой пойду. Там его так и не дождались.

Нож в печени

В новогоднюю ночь сотрудники скорой часто видят последствия семейного насилия. Причём всё чаще не мужья избивают жён, а наоборот. Разгоряченные алкоголем женщины выясняют отношения. Город Орёл. Дмитрий Серёгин приехал на вызов — травма головы. Оказалось, что в разгаре вечеринки кто-то из друзей проговорился жене, что муж ей изменил. Дама взяла увесистый кувшин и ударила супруга по голове. Когда бригада зашла в квартиру, мужчина едва стоял на ногах. Он был сильно пьян, к тому же потерял много крови. Жена же в своём поступке не раскаивалась. Ходила вокруг травмированного мужа и повторяла: «поделом тебе». Рана оказалась серьёзной, пришлось зашивать.

Новый вызов — ножевое ранение. Хозяйка открывает дверь. Сотрудники экстренной службы заходят в квартиру. В углу — играет и смеётся ребёнок лет 10. Женщина провожает врачей в комнату — вот, дескать. Сидит мужчина, истекает кровью, ножевое ранение в печень. Из живота торчит нож для резки хлеба.

Жена как будто невзначай говорит: «А не будет мне ногу дверью прищемлять». И в спокойном режиме собирает ему вещи в больницу. Такое ощущение у меня сложилась, что для них это — рядовая история. Мужчина не стал писать заявление на супругу, видимо, зла на неё не держал. Дмитрий Серёгин фельдшер станции скорой медицинской помощи города Орла фельдшер станции скорой медицинской помощи города Орла

Самые раздражающие вызовы — к нетрезвым людям, которые просто отключились и спят. «Человек перепил и ему плохо» — с таким запросом звонят в экстренную службу. Обычно медицинская помощь не требуется. Человеку просто нужно проспаться и выпить утром таблетку аспирина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это случилось в Воронеже несколько лет назад. В скорую позвонил мужчина и сообщил, что у них дома заснул пьяный Дед Мороз, рассказывает Александр Косякин. Родители вызвали Дедушку, чтобы порадовать детей. Отработав положенную программу, тот собрался уходить, но взрослые гости удержали его. Предложили пропустить по рюмочке. Застолье затянулось, и приглашённый артист просто уснул за столом. Гости не понимали, что делать, и набрали телефон экстренной службы. Они хотели убедиться, что жизни Дедушки ничего не угрожает.

Угроза самоубийством

История произошла в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Муж с женой отмечали Новый год и распивали крепкие спиртные напитки. Внезапно мужчина сообщил супруге, что чувствует себя плохо настолько, что сейчас выпрыгнет из окна. Женщина в панике позвонила в экстренную службу: помогите, спасите, описывает недавний случай в беседе с NEWS.ru бывшая медсестра реанимационной бригады Наталья Иванова.

Скорая с мигалками, с сиреной мчится на вызов. Там выясняется, что у мужика первый этаж, и не просто первый, а первый очень низкий — подоконник на уровне 40 см от асфальта под окном, — рассказывает она.

Мужчина же, кажется, сам этого не понимал. Он стоял возле окна, вцепился в решётку и грозился спрыгнуть. Жена же за него искренне боялась. Сотрудникам скорой показалось, что они попали в сумасшедший дом. Рядом в комнате мирно горела ёлочка и под ней лежали подарки.

Вызов скорой помощи — человеку плохо на улице. Когда медики подошли к мужчине, ему резко полегчало. Он пустился наутёк. Рядом было замёрзшее озеро. Мужчина лёг на лёд и начал ползти к середине водоёма. Вокруг собралась толпа зевак, смысл этого поступка никто не понимал. Пришлось вызвать МЧС, чтобы вызволить нетрезвого человека из ледяного плена. Когда мужчину вывели на сушу, он отказался от осмотра и пошёл по своим делам. Эту историю рассказал NEWS.ru Александр Беляков.

Самое большое количество вызовов скорая получает днём и вечером 1 января. У людей случается похмелье, возникают гипертонические кризы на фоне употребления алкоголя. Также распространены обострения хронических заболеваний на фоне переедания. В этот день также случается много смертей, добавил Беляков.