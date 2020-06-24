Лукашенко заплакал во время разговора с ветераном

https://static.news.ru/photo/375f487e-b63c-11ea-9719-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прослезился и вытер глаза платком во время разговора с ветераном Великой Отечественной войны на параде Победы в Москве.

Момент эмоциональной реакции белорусского лидера на рассказ участника ВОВ попал на видео. Лукашенко прибыл в российскую столицу, чтобы почтить память участников тех событий и принял активное участие в торжествах.

После парада, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Белоруссии побывал на приёме в Кремле. Таким образом, Песков опроверг информацию о том, что сразу после окончания парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Лукашенко уехал в аэропорт.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, ранее ветеран ВОВ показал часы, которые ему подарил президент России Владимир Путин.