Лук за время карантина подорожал на 30%

https://static.news.ru/photo/8635f1e2-ccc5-11ea-aebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Стоимость репчатого лука за время карантина увеличилась почти на треть. Если в марте текущего года этот продукт можно было приобрести за 29,6 рубля, то в июне цена на него уже составляла 38,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

При этом самая низкая стоимость лука в начале лета была зафиксирована в Дагестане (27,8 рубля), а также в Омской (29,3) и Томской (30,5) областях. Наиболее высокая цена наблюдалась на Чукотке (161,5), в Магаданской области (71,7) и Камчатском крае (62,5).

Несмотря на подорожание лука, некоторые россияне продолжают закупаться этим продуктом, надеясь предостеречь себя от коронавируса и ОРВИ. Однако такой подход может оказаться неэффективным. Ведь действие лука на вирус не доказано. Более того, не проводилось и серьёзных исследований на тему влияния этого овоща на иммунитет, заявила в разговоре с NEWS.ru врач Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

При этом специалист отметила, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт и вызывает в нём воспалительный процесс. В таком случае потребление лука может усугубить состояние пациента, так как этот продукт является тяжёлым для ЖКТ. А при выраженном гастрите и язвенной болезни этот овощ в сыром виде и вовсе противопоказан.

Прежде чем использовать какие-то средневековые методы лечения, нужно знать исходное состояние организма. И вообще лучше обратиться к врачу. Потому что если у человека в результате заражения коронавирусной инфекцией пострадали, к примеру, почки и печень, то употребление лука и вовсе будет наносить вред организму, — заявила Рыжих.

Ранее NEWS.ru писал о том, что куркумин помогает организму победить вирусы. К такому выводу исследователи пришли, изучая свойства этого природного соединения. Согласно данным учёных, куркумин способен предотвратить заражение клеток трансмиссивным гастроэнтеритом (TGEV) — коронавирусом альфа-группы, который поражает свиней. Также он может убивать вирусные частицы.

TGEV является инфекцией, вызывающей у поросят заболевание под названием «трансмиссивный гастроэнтерит». Для особей до двух недель это заболевание смертельно. Кроме того, оно относится к высокоинфекционным, поэтому входит в число самых опасных для мировой индустрии свиноводства.