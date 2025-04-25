Лук и чеснок: секреты посадки для ленивых гениев огорода

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Хотите урожай лука и чеснока, который соседи будут обсуждать весь сезон? Главное — не перестараться! Эти неприхотливые культуры готовы расти почти без вашего участия, если правильно их посадить.

Выбирайте севок размером с крупную монету — луковички должны быть сухими и твердыми. Найдите на участке самое солнечное место, где не застаивается вода, — луковые этого не любят. Перекопайте землю на штык лопаты, добавив немного перегноя. Если почва кислая — посыпьте золой.

Секрет успеха — в сроках посадки. Лук на зелень сажайте, когда луна растет, а на репку — когда убывает. Самые удачные дни — с 8 по 15 апреля и с 5 по 12 мая. Но если пропустите — не страшно, главное — не сажать в полнолуние.

После всходов просто проредите слабые ростки и пару раз подкормите органикой. А дальше природа сделает всё за вас! Главное — не заливайте и не усердствуйте с удобрениями. Иногда лучший уход — это его отсутствие.

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