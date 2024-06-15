Лучше измена, чем отец-тиран? Детей священника будут судить за уход в ВСУ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Во второй Западный окружной военный суд передано уголовное дело троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова — Алексея, Иоанна и Тимофея. Их задержали в Курской области при переходе российско-украинской границы. По версии силовиков, братья собирались воевать в рядах ВСУ. Ащеулова-старший довольно известен в родном регионе: его жена жаловалась на бытовое насилие в МВД, а позднее из его семьи изымали детей из-за «отсутствия условий для их переживания». Подробности — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют детей священника

Как следует из карточки дела, следственные материалы переданы судье Тимуру Жидкову. Дата предварительных слушаний пока не установлена. ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции уточнил, что дело не содержит грифа «секретно», поэтому будет рассмотрено в открытом режиме.

Источник агентства, близкий к следствию отметил, что расследование дела братьев Ащеуловых закончено, им занимались военные следователи. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям «Покушение на госизмену», «Попытка группового незаконного пересечения границы РФ по предварительному сговору» и «Попытка участия в деятельности организации, которая в РФ считается террористической».

Собеседник ТАСС добавил, что материалы уголовного дела Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых утвердила главная военная прокуратура. Военный суд должен приступить к их рассмотрению по существу. Каких-либо официальных комментариев силовые ведомства по делу братьев Ащеуловых не делали.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Сыновья Ащеулова в представлении ИИ

Что известно про семью Игоря Ащеулова

Семья Игоря Ащеулова, живущая в селе Озерки Липецкой области, не раз становилась предметом внимания СМИ. Как пишет портал «Курск.ру», в 2007 году жена священника Елизавета Ащеулова жаловалась на него и подавала заявление об «издевательствах над ней и детьми», но на суде отказалась от своих слов. По данным сайта Gorod48, в связи с заявлениями жены заводили уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Издание «Правмир» сообщало, что тогда соседи священника «отмечали, что в семье неспокойно, дети — голодные и не ходят в школу». Священник якобы не допускал их на уроки обществознания, поскольку считал данный предмет «несоответствующим православным взглядам».

Местные жители утверждают, что дети в семье священника воспитывались в строгости. Он якобы заставлял их молиться до трех часов ночи и к супруге относился очень грубо, из-за чего она пыталась уйти из дома и писала на него заявление в полицию. Ащеулов обвинял в этом сотрудницу прокуратуры, которая, по его словам, «задурила мозги» Елизавете. Дети Ащеуловых, кроме того, часто пропускали занятия в школе, рассказывали соседи.

В конце 2014 года директор школы, в которой обучались дети священника, сообщил в органы опеки Тербунского района Липецкой области, что Ащеулов не пускает их на занятия и не позволяет получить образование. После этого из семьи церковного служителя временно изъяли девятерых несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет. Как рассказывали в управлении МВД по Курской области, условия проживания детей «не соответствовали необходимым нормам».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Отсутствовала одежда по сезону, не хватало спальных мест. Комиссионно было принято решение, что их временно необходимо поместить в учреждения здравоохранения и в дальнейшем переместить в социальный реабилитационный центр до выяснения всех обстоятельств дела», — комментировала руководитель пресс-службы регионального главка полиции Наталья Маслакова.

Сам Игорь Ащеулов утверждал, что попал в опалу «лично к директору школы» после попыток договориться о домашнем обучении для сына, который в 2014 году пошел в первый класс. Обращение в органы опеки из школы он называл «банальной кляузой, в которой многие факты искажены». Также Ащеулов признавался, что «отказался впускать в дом незнакомых людей без постановления суда.

«Фактически было совершено проникновение в наш дом, у старшей дочери отобрали фотоаппарат и телефон, на которые она снимала происходящее. Ее буквально за волосы выволокли и насильно усадили в машину», — утверждал Игорь Ащеулов в беседе с «Коммерсантом».

Спустя две недели после изъятия детей вернули в семью священника, а также предоставили им временное жилье в селе Озерки, пока не отремонтируют дом Ащеуловых. Причем, ремонт фактически организовала местная администрация.

«Прежний дом в Озерках, в котором жила семья, будет отремонтирован. Ащеулову предложено провести в дом газ, сделать пристройку с ванной комнатой и санузлом, создать для детей необходимые условия. В другом доме семья сможет жить столько, сколько потребуется. Отремонтируют дом, в котором жила семья, за счет внебюджетных средств, привлеченных главой [Тербунского] района Сергеем Ивановым», — писало издание Gorod48.

Как рассказывала ранее глава Озерского сельсовета Любовь Батищева, семья Ащеуловых давно привлекала внимание местных жителей. Они отказывались от паспортов РФ, избегали контактов с властями, не желали получать положенную многодетным социальную помощь, не давали делать детям прививки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что про Ащеулова говорят в РПЦ

Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе липецкой епархии РПЦ, с 2008 года Игорь Ащеулов «не является клириком приходов и монастырей» на территории региона. «Он являлся клириком Липецкой епархии до 2008 года, с тех пор о нем ничего не известно», — утверждают представители церкви.

Ранее в канцелярии митрополита Липецкого и Задонского сообщали, что иерей Игорь Ащеулов был переведен в Липецкую область из Ставропольской и Владикавказской епархии РПЦ в 2004 году. До 2008 года он служил настоятелем в четырех храмах, «но нигде отец Игорь не мог найти общий язык с прихожанами и представителями местной власти».

«Его поведение не соответствовало облику священнослужителя, он неоднократно нарушал распоряжения священноначалия. В 2008 году указом митрополита Липецкого и Задонского (тогда — архиепископа Липецкого и Елецкого) Никона иерей Игорь Ащеулов был почислен за штат за самовольное оставление прихода. За отцом Игорем было оставлено право перехода в любую другую епархию РПЦ, которым он не воспользовался», — цитировало позицию епархии издание «Правмир». «Коммерсанту» представители РПЦ заявляли, что Ащеулова лишили прихода «по причине грубого отношения к прихожанам».

В марте 2012 года «митрополит (тогда — архиепископ) Никон посетил село Озерки Тербунского района», чтобы «провести беседу с отцом Игорем, однако дверь приехавшим никто не открыл», заявляли в РПЦ.

В канцелярии митрополита Липецкого и Задонского также уточняли, что Ащеулов «никого не впускает на территорию своего дома и не желает принимать помощь».

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