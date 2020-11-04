Болезнь от ума: до 60% россиян подвержены ложным симптомам COVID-19

С ложными симптомами COVID-19 сталкиваются многие россияне. В частности, они могут ощущать нехватку воздуха, сдавленность в грудной клетке и жар. О том, кто наиболее склонен к таким проявлениям и как с ними справиться, рассказывает NEWS.ru.

Ложным симптомам коронавируса в первую очередь подвержены люди с повышенной тревожностью. Последняя влияет на работу всего организма, и впоследствии человек начинает ощущать реальные изменения в теле. У него может повыситься температура, возникнуть головная и мышечная боль, а также появиться чувство сдавленности в грудной клетке и нехватки воздуха. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психотерапевт Яна Якупова. Похожее происходит, например, у женщин при ложной беременности. У них наблюдаются все симптомы развития плода, однако позже обследование показывает, что зачатия на самом деле не было.

Повышенный шанс столкнуться с ложными признаками COVID-19 также есть у тех людей, которые однажды уже переболели коронавирусом. Либо в случае, если с инфекцией столкнулись их близкие. Всё дело в том, что человек в такой ситуации начинает с опаской относиться к окружающей среде и страдать повышенной нервозностью, пояснила NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова.

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Ещё один важный фактор развития псевдосимптомов коронавируса — тип личности человека. Подобным состояниям подвержены параноики и тревожно-мнительные люди, пояснила Бирарова. Кроме того, в «группе риска» — яркие, творческие, эмоционально подвижные натуры, которым не хватает поддержки и внимания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила клинический психолог Елена Дорош.

Симптомы болезни в таком случае могут появиться из-за подсознательного желания человека привлечь внимание близких и получить заботу. Человек при этом свои ощущения вовсе не симулирует, поясняет специалист.

Это похоже на самогипноз и самовнушение. Когда болезнь приносит человеку не только страдания и неудобства, но и позитивные моменты — заботу, возможность оказаться в центре внимания, то подсознательно он заставляет организм чувствовать все симптомы недуга. Елена Дорош клинический психолог клинический психолог

К ложным проявлениям коронавируса склонны до 60% россиян, отмечает Бирарова. После их возникновения зачастую достаточно сложно вернуться в прежнее состояние. Всё дело в том, что из-за псевдопроявлений COVID-19 человек начинает беспокоиться ещё больше и попадает в замкнутый круг, полагает Якулова.

Ещё один важный и печальный момент заключается в том, что постоянные сбои в работе организма на фоне стресса могут привести к реальному заражению коронавирусом. Ведь в таком состоянии у людей снижается иммунитет. Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

Как победить ложные симптомы

Впечатлительным людям следует ограничить просмотр передач и новостей со сводками по коронавирусу, а также отказаться от изучения возможных проявлений COVID-19. Ведь это лишь подпитывает тревогу и программирует психику на негативные ожидания, поясняет Дорош.

Лучше потратьте время на общение с близкими — поделитесь беспокойством и попросите эмоционально вас поддержать. Обращайте больше внимания на позитивные события в вашей жизни. Это поможет с лёгкостью и улыбкой преодолеть даже самую тяжёлую ситуацию, — советует клинический психолог.

Кроме того, при симптомах коронавируса следует обратиться к врачу — только он сможет дать квалифицированную оценку состояния здоровья человека и отличить надуманную тревогу от реальных причин для беспокойства.