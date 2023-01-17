Лор рассказала, в каком случае при гайморите делают «прокол» Врач Титкова: прокол при гайморите делают в случае гнойного процесса в носовой пазухе

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Лор Химкинской областной больницы Алина Титкова заявила NEWS.ru, что пункция при лечении гайморита должна выполняться только в специализированном медицинском учреждении при наличии явного гнойного процесса в пазухе. По ее словам, это позволяет удалить гной и ввести антибактериальный препарат.

У большей части наших пациентов одной медикаментозной терапией обойтись не удается, в таких случаях требуется воздействовать непосредственно на патологический очаг. В таком случае рекомендовано проведения пункционного метода лечения, эта процедура позволяет быстро промыть пазуху антисептическим раствором, удалить из нее патологический секрет (гной), и после ввести антибактериальный препарат, — подчеркнула специалист.

Ранее лор уточнила, что гайморит имеет яркую клиническую картину с многообразными симптомами, основными из которых являются затруднение носового дыхания и выделения из полости носа, а также общее недомогание и головная боль. При этом боль может быть выражена локально в случае поражения определенной пазухи вроде проекции верхнечелюстных пазух.

У детей острый синусит может сочетаться с гипертрофией носоглоточной миндалины и может проявляться в виде кашля. При наличии таких жалоб следует обратиться к врачу для дальнейшей диагностики и скорого начала лечения.