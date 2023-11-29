Лор рассказал, как снять заложенность носа за три дня Лор Зайцев: антисептики на водной основе помогут снять заложенность носа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеку дается два-три дня на самолечение и выздоровление от заложенности носа, на уровне домашнего лечения подойдут сокращающие слизистую препараты, а также промывание антисептическими и соляными растворами, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, для носа необходимо использовать антисептики на водной основе и маслянистые средства.

На уровне домашнего лечения: сокращение слизистой носа, промывание антисептическими и соляными растворами, использование для носа антисептиков на водной основе и маслянистые средства, которые будут смягчать, увлажнять и питать слизистую носа. Если вы хотите сами поправить здоровье, без помощи доктора, никто вас не связывает по рукам и ногам, но тут история в разумности и целесообразности. Если это удалось сделать за пару дней, то прекрасно, вы молодец и правильно все сделали, — сказал Зайцев.

Врач подчеркнул, что все эти препараты можно приобрести в аптеке. Однако если за два-три дня проблема не решена, нужно набраться сил и прийти к доктору, который назначит лечение.

Ранее Зайцев призвал россиян одеваться по погоде зимой, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на морозном воздухе и не мыть голову перед выходом на улицу. Лор отметил, что шарф будет защищать шею и гортаноглотку, так как на уровне глотки находятся небные миндалины.