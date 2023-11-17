Лор предупредил о рисках инфаркта из-за хронического насморка Лор Зайцев: хронический насморк может привести к инфаркту

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Хронический насморк может привести к инфаркту и инсульту, предупредил врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с aif.ru. Кроме того, по его словам, во время сна у человека с заложенностью носа может развиться синдром обструктивного апноэ, когда выключается дыхательный центр и есть проблемы с насыщением крови кислородом.

Врач отметил, что из-за остановки дыхательных движений сердце начинает биться чаще. Именно это и повышает риски развития инфарктов и инсультов, причем обширных. Хронический насморк также чреват изменением обмена веществ, частыми инфекциями и проблемами в гормональных процессах.

Зайцев призвал правильно оценивать всю серьезность ситуации, чтобы не довести до смертельно опасных последствий. При насморке важно обратиться к медикам, чтобы подобрать лечение. Также дома нужно обеспечить хороший микроклимат: чаще проветривать комнаты и проводить влажную уборку.

Зайцев ранее рассказал, что главными ошибками при лечении насморка являются отказ от советов врача и стремление лечиться «чем подешевле». По его словам, многие относятся к этому недомоганию с недостаточным вниманием или неправильно занимаются его лечением.