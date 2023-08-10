Лор объяснил, почему у детей часто закладывает уши Лор Зайцев заявил, что у детей закладывает уши из-за аденоидной вегетации

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Эффект заложенности ушей часто возникает у детей из-за аденоидной вегетации, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, заложенность ушей в этом случае вызвана серной пробкой или воспалением слуховой трубы.

Аденоидная вегетация провоцирует закрытие входа в слуховую трубу, а слуховая труба переходит в среднее ухо. У ребенка возникает ощущение заложенности ушей. Он как будто находится в танке в оглушенном состоянии. Уши начинают воспаляться, течь, барабанная перепонка уже не затягивается. Поэтому лечить аденоиды надо обязательно. Если родители увидели заложенность, скорее всего, провокаторами являются серная пробка или воспалились слуховые трубы, — сказал Зайцев.

Ранее врач сообщил, что главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к специалисту. По словам Зайцева, зачастую тип черепа расположен к аденоидам и с этим ничего не сделаешь, так как это заложено природой. Лор отметил, что при третьей степени аденоидов необходимо хирургическое вмешательство, но всегда нужно дать шанс ребенку на восстановление при помощи препаратов и процедур в клинике.