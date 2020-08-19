Лолита считает, что в Белоруссии должен пройти трибунал над Лукашенко

https://static.news.ru/photo/f5128596-e221-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Лолита Милявская считает, что президент Белоруссии Лукашенко и его окружение переступили черту, отдав приказ подавлять мирные протесты в стране. Об этом она заявила в интервью NEWS.ru.

Диктатор должен понести наказание, это должно быть официально, в соответствии с международным правом, человеческим правом, нормами, — заявила Лолита.

Она добавила, что, когда речь идёт о покалеченных людях, об унижениях, о смертях, ни о каком прощении речи быть не может, и сравнила происходящее в Белоруссии с фашизмом. По её мнению, любой человек, который может принести физический вред другому, должен подвергаться насильственному лечению в психиатрических клиниках.

Лолита поддерживает мирный протест белорусов. При этом она сожалеет, что ситуация складывается таким образом, что без крови не обошлось.

Я понимаю, что это конец диктатора. Насколько он будет концом тем самым, когда он покинет эту страну, я не знаю, я не провидец, — сообщила певица.

Как писал NEWS.ru, министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть участника акции протеста в Бресте, получившего огнестрельное ранение в голову. 13 августа его перевели в госпиталь Министерства обороны в тяжёлом состоянии.