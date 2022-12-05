«Литрес» снимет с продажи книги, в которых подтвердится ЛГБТ-пропаганда

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Интернет-сервис электронных книг «Литрес» снимет с продажи издания, в которых подтвердится наличие ЛГБТ-пропаганды, сообщил директор департамента по развитию контента группы Евгений Селиванов, передает ТАСС. Он добавил, что представители ресурса уже обратились к издательствам и авторам с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Несмотря на то, что по-прежнему нет четких критериев по определению того, какие книги попадают под действие закона о пропаганде ЛГБТ, а какие — нет, все консультации с юристами мы уже провели, подготовлен план в соответствии с их рекомендациями, — сказал Селиванов.

Он подчеркнул, что сотрудники «Литреса» также самостоятельно проверяют книги на предмет риска, связанного с ЛГБТ-пропагандой. Некоторые произведения уже сейчас недоступны для покупки, добавил Селиванов.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

В конце октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.