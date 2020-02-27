Фото: pixabay.com

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заплатил две тысячи рублей за незаконную ловлю рыбы.

Как и обещал, положенный законом штраф оплатил, — цитирует руководителя региона издание «Вести-Липецк».

Снимок чека в адрес Азово-Черноморского управления Росрыболовства руководитель региона выложил в Интернете.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию выловленной щуки. Снимок вызвал критику его подписчиков. Комментаторы указали чиновнику о запрете на вылов рыбы до 29 февраля. Артамонов заверил, что не знал об этих правилах, и пообещал щуку отпустить и заплатить штраф. Однако пользователи Сети не поверили губернатору. В настоящее время фотографию щуки Артамонов удалил.

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