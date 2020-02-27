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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Родители ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой в 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.

По его словам, желающие получить льготу не должны иметь в собственности жилья, при этом одному члену семьи необходимо иметь регистрацию Подмосковья, передаёт телеканал «360». Я дал указание Министерству жилищной политики....