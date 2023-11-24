В ЛДПР захотели освободить многодетных от транспортного налога Слуцкий заявил о предложении освободить многодетных от налога на транспорт

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал NEWS.ru, что 24 ноября внесет на рассмотрение правительства законопроект, освобождающий многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Кабинет министров должен дать отзыв на законодательную инициативу.

Как пояснил глава партии, сейчас льгота предоставляется не конкретной категории граждан (малообеспеченным, пенсионерам, многодетным семьям), а распространяется на определенные технические характеристики транспортных средств.

В современных условиях необходима гибкость во всех сферах, поэтому мы предлагаем более понятный механизм предоставления льгот на транспортный налог для людей. Это позволит гражданам выбирать автомобиль, подходящий под свои нужды, не утрачивая налоговые льготы, — указал Слуцкий.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в большинстве случаев регионы лишь частично освобождают многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Как правило, пределы определяются мощностью двигателя. Например, в Свердловской области максимально возможная для освобождения от налога мощность определена в пределах 200 лошадиных сил, в Воронежской области — 150, в Белгородской области — 130, а в Курской области — 100.

Таким образом, отмечается в пояснительной записке, если мощность двигателя превышает установленный порог, то владеющие таким транспортом льготники платят налог в полном размере.

В октябре стало известно, что ЛДПР вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от транспортного налога владельцев авто, воспитывающих троих и более детей. Также авторы проекта предложили освободить от уплаты налога родителя, который растит в одиночку одного ребенка или нескольких.