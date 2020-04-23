Лидер КПРФ в Казани почтил память Ленина и заразился коронавирусом

Член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Хафиз Миргалимов, который проигнорировал режим самоизоляции, заразился коронавирусом. Политик возглавляет казанское отделение политического движения.
22 апреля, в 150-ю годовщину рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, он лично руководил акцией с возложением цветов к местному монументу, последовав примеру коллег из других городов страны. При этом он пренебрёг элементарными мерами предосторожности, отказавшись надевать медицинскую маску,
Издание напоминает, что в КПРФ неоднократно критиковали введённые ограничительные меры, призванные противостоять распространению эпидемии.
По состоянию на 23 апреля в России официально зарегистрировано более 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 555 пациентов, выздоровели около 4,9 тысячи человек.
В целом в мире уже более 2,6 млн случаев инфицирования, умерли порядка 183 тысяч, исцелились свыше 713 тысяч человек.
Ранее, как писал NEWS.ru, врачи из подмосковных Люберец обратились в ФСБ, МВД и СК с жалобами на массовое заражение коронавирусом в местной больнице. Медики попросили провести проверку действий руководства учреждения, допустившего такую ситуацию.
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