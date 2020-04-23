Лидер КПРФ в Казани почтил память Ленина и заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2cbcbeee-854d-11ea-8498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Хафиз Миргалимов, который проигнорировал режим самоизоляции, заразился коронавирусом. Политик возглавляет казанское отделение политического движения.

22 апреля, в 150-ю годовщину рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, он лично руководил акцией с возложением цветов к местному монументу, последовав примеру коллег из других городов страны. При этом он пренебрёг элементарными мерами предосторожности, отказавшись надевать медицинскую маску, сообщает «ПолитЭксперт».

Издание напоминает, что в КПРФ неоднократно критиковали введённые ограничительные меры, призванные противостоять распространению эпидемии.

По состоянию на 23 апреля в России официально зарегистрировано более 62,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 555 пациентов, выздоровели около 4,9 тысячи человек.

В целом в мире уже более 2,6 млн случаев инфицирования, умерли порядка 183 тысяч, исцелились свыше 713 тысяч человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи из подмосковных Люберец обратились в ФСБ, МВД и СК с жалобами на массовое заражение коронавирусом в местной больнице. Медики попросили провести проверку действий руководства учреждения, допустившего такую ситуацию.