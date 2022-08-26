Личные данные россиян могли оказаться в руках зарубежных мошенников Утечка личных данных российских пользователей могла произойти по вине СМС-агрегаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Личные данные россиян, в частности коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые с помощью СМС-сообщений, и геоданные, могли попасть к зарубежным мошенникам, сообщают «Известия». По данным нескольких осведомленных источников, утечка данных российских пользователей Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), мессенджера WhatsApp, а также Telegram и Google могла произойти при участии зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto и виртуального оператора VentaTel.

В частности, сегодня есть вопросы к деятельности СМС-агрегаторов Mitto и Infobip и виртуального оператора VentaTel. Утечки данных от подобных структур вполне возможны, — заявили собеседники «Известий».

Отмечается, что среди возможных причин утечки информации — отсутствие шифрования СМС-сообщений иностранными агрегаторами, что позволяет видеть содержимое сообщений всей цепочке структур, через которые оно проходит.

По словам одного из собеседников издания, есть также вероятность утечки геоданных пользователей. Агрегаторы могут видеть данные о местоположении получателя при подключении к сети оператора по специальному технологическому протоколу, таким образом они могут передавать их третьим лицам.

Ранее стало известно о возможности введения выплат россиянам, пострадавшим от утечки личных данных. Для этих целей будет создан фонд материальной компенсации, который будет финансироваться за счет оборотных штрафов, наложенных на IT-компании, допустившие утечки персональных данных своих клиентов.