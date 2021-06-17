Льготникам увеличили выплаты на лекарства

https://static.news.ru/photo/2cd8a6ee-d007-11eb-b967-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России увеличило выплаты на бесплатные лекарства для льготников, медизделия и лечебное питание для детей-инвалидов. Как сообщает «Парламентская газета», с 18 июня сумма ежемесячных выплат составит 929,8 рублей.

До этого россияне-льготники получали 886,4 рубля в месяц. Таким образом индексация составила 43,4 рубля.

Последний раз власти повышали выплаты на лекарства для льготников в августе 2020 года, подняв их с 860 рублей до 886,4 рубля в месяц.

Ранее главу кабмина Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Для тех, кто помогал больным во время пандемии, — врачей, учёных, волонтёров и сотрудников спецслужб — предложили сделать льготы в виде дополнительного отпуска и путёвок в санаторий.