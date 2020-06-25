Летучая рассказала о махинациях производителей со знаком ГОСТ

https://static.news.ru/photo/a117d5ca-b681-11ea-aa2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что не всегда пометка ГОСТ на товаре означает, что продукт произведён по межгосударственному стандарту.

Зачастую пометка ГОСТ на упаковке является лишь маркетинговой уловкой, объяснила ведущая, например, по ГОСТ работают сотрудники предприятия, а к качеству самого продукта этот знак не имеет никакого отношения, разъяснила ведущая в интервью изданию «Семь дней».

Или, например, может быть написано просто слово ГОСТ, а номера нет, и тогда этот продукт на самом деле не проверен, не было никакой сертификации, — добавила Летучая.

Также телезвезда напомнила, что в России нет никакого закона или норматива, регламентирующего появления на упаковках с товарами пометок «эко» или «биологии». Поэтому наличие такого знака на упаковке не гарантирует ни натуральности, ни безопасности товара.

Можно нарисовать прекрасную корову на зеленом лугу и написать «био», «эко» и сделать цену выше, — резюмировала ведущая.

ГОСТ или межгосударственный стандарт — региональный стандарт, принятый межгосударственным советом по стандартизации и сертификации стран СНГ, на территории Евразийского экономического союза (ЕЭС) такие стандарты применяются производителями в добровольном порядке.

Как писал NEWS.ru ранее, Роспотребнадзор рассказал о маркетинговых уловках производителей мыла. Мытьё рук является одним из основных элементов профилактики коронавируса, но нет никакой необходимости использовать при этом антибактериальное мыло, сообщили в Роспотребнадзоре.