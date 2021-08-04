Ленин — легенда 90-х: преподаватели пересказали свежие ляпы студентов

В России продолжается приёмная кампания в вузы. Подача документов происходит дистанционно, многие заведения также перешли на удалённый формат приёма экзаменов. Преподаватели недовольны этим положением вещей. В последние годы наблюдается снижение уровня образованности и общей эрудиции студентов, поступивших на первый курс по результатам ЕГЭ, сообщила NEWS.ru сотрудница вуза, руководитель департамента образования Международного конгресса содружество стран мира Инесса Васильева. Преподаватели разных специальностей рассказали NEWS.ru о самых запоминающихся ляпах студентов, которые успешно сдали ЕГЭ.

Прыгучее жабо и сионизм в Японии

Экзамен по английскому. От студента требуется сделать синхронный перевод устного текста на русский язык. В произведении говорится о большой любви между мужчиной и женщиной. Молодой человек начал складно, пока не услышал слово venerated. Он перевёл уверенно: женщина заразила мужчину венерическим заболеванием. Хохот в аудитории стоял страшный. На языке Уильяма Шекспира это слово означает «боготворить». Когда правда выясняется, парень не теряется и гнёт свою линию: «На самом деле одно с другим связано. Сначала боготворят, а потом и заболеваниями заражают».

Экзамен по богословию. Студент страшно волнуется. Профессор задаёт ему вопрос: какую первую заповедь дал Бог людям в раю. Молодой человек долго думает и шёпотом произносит правильный ответ: плодитесь и размножайтесь. Преподаватель не расслышал и попросил повторить. На что студент уже уверенно и громко заявил: «В поте лица своего».

Вступительный экзамен по современному русскому языку. Специальность техническая, поэтому вопросы несложные. Одно из заданий: подобрать прилагательное к пяти существительным. Одно из них — жабо. Студент уверенным голосом выдаёт: «Прыгучее жабо». Озирается по сторонам и не понимает, почему аудитория смеётся.

Экзамен по основам безопасности жизнедеятельности. Преподаватель спрашивает студентку: если случится война, что вы будете делать с раненными на поле боя. Она отвечает: «выносить». Профессор интересуется, как хрупкая девушка будет вытаскивать крупных мужчин на себе. Та отвечает, что у неё же будет двое насильников. «Кого»? — переспрашивает педагог. «Ну насильников же», — повторяет девушка. Она так и не вспомнила, что в оригинале это слово звучит как «носильщики».

Экзамен по востоковедению. Преподаватель начинает с простых вопросов: какая национальная религия в Японии. Получает ответ студентки: сионизм. Это национальное движение, ставящее своей целью объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине. Девушка перепутала этот термин с синтоизмом. Действительно созвучные, но такие разные понятия. Экзамен, конечно, она провалила.

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Студенты сдают экзамен по отечественной истории. Преподаватель спрашивает: когда началась Вторая мировая война. Студент теряется: «Не знаю. Преподаватель подсказывает: «Да что вы. Каждый год на всех заборах». Ответ: «Неужели 9 мая?».

Факультет журналистики. Вступительный экзамен по современному русскому языку. Студентка «плавает», преподаватель злится — «Елена, ваш тезаурус не уровне ученика пятого класса». Девушка в недоумении: «А что такое тезаурус?».

Факультет права, вступительный экзамен. Преподавательница спросила одного из студентов, что такое «юридическое лицо». Он долго думал, а потом заявил: «Когда я получу диплом юриста, то стану юридическим лицом».

Госэкзамен. Вопрос в билете: «Убийство, понятие и виды». Студенту задают вопрос, в чём разница между клинической и биологической смертью. Студент: «Биологическая — это когда умирают дома, а клиническая — когда в клинике». Комиссия в ужасе: «Вы уверены?» Студент: «Действительно, перепутал, клиническая — это когда смерть причинена клинком».

Экзамен по новейшей истории. Преподаватель просит назвать годы жизни Владимира Ленина. Студент долго думает, потом отвечает: «Вторая половина XX века». Преподаватель: «А конкретнее». Молодой человек выдаёт: «Он точно жил в 90-е, наверное, в конце них и скончался». Преподаватель не выдерживает: «От бандитской пули, я полагаю».

Кто виноват и что делать

У школьников есть любимые предметы, обычно те, где им импонирует личность учителя и где дети добиваются наилучших результатов. Есть хобби — музыка, танцы, рисование, моделирование. Поскольку поступление в вуз напрямую зависит от баллов ЕГЭ, школьник нередко бросает свои увлечения и тратит всё время на подготовку к экзаменам. При этом прослеживается социальная несправедливость, рассуждает Инесса Васильева. Даже победителям и призёрам олимпиад, чтобы пройти в вуз, нужно не только набрать минимум 75 баллов по профильному предмету, но и пройти дополнительное вступительное испытание. Школьник фактически превращается в робота, который должен решить конкретную задачу во что бы то ни стало, считает она.

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Отрицательная роль ЕГЭ в образовательном процессе преувеличена, не соглашается в беседе с NEWS.ru ректор Славяно-греко-латинской академии Сергей Храмешин.

Тот, кто хочет получить знания, всегда их получит, — говорит он.

Так было и во времена Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, в эпоху СССР, отмечает эксперт. Существует другая проблема — снижение у учеников мотивации к получению знаний. Но это не их вина. Образовательная система не успевает подстраиваться под меняющийся мир.

Раньше получение знаний само по себе было мотивирующим фактором. Знания ради знаний. Сейчас мотивирующий фактор другой — культура социальных сетей, TikTok. Становится приоритетной культура потребления товаров и услуг. Студент должен понимать, как полученные знания применить в этой плоскости. Сергей Храмешин ректор Славяно-греко-латинской академии ректор Славяно-греко-латинской академии

В процессе обучения современных студентов хорошо себя показывают нестандартные образовательные модели, в том числе с использованием социальных сетей, сообщил ректор. Полезно проводить занятия за пределами аудитории, показывая практическое применение знаний, полученных на лекции. Новое поколение нуждается в таком подходе гораздо больше предыдущих.