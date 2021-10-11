Lego отойдёт от гендерных стереотипов в своей продукции

Компания Lego объявила, что начнёт работать над устранением гендерных стереотипов в своих игрушках. Такое решение было принято после исследования, которое показало различное отношение к играм у мальчиков и девочек, что, в свою очередь, влияет на их развитие, сообщает The Guardian.

71% опрошенных мальчиков опасались, что над ними будут смеяться, если они начнут играть с тем, что они описали как «игрушки для девочек». Этот страх разделяют и их родители. Они обеспокоены, что их сыновей будут дразнить из-за того, что они играют в игрушки, связанные с другим полом. В случае с девочками таких опасений меньше, — рассказала Мэдлин Ди Нонно, исполнительный директор Института Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ, проводившая исследование.

В опросе приняли участие почти 7 тысяч родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет из Китая, Чехии, Японии, Польши, России, Великобритании и США.

В Lego сообщили, что компания больше не будет маркировать свою продукцию как «для девочек» или «для мальчиков». На сайте компании потребители отныне не смогут найти товары, распределённые по полу.

Наша задача сейчас — поощрять мальчиков и девочек, желающих играть с наборами, которые, возможно, традиционно считались «не предназначенными для них», — заявила директор по маркетингу Lego Group Джулия Голдин.

Ранее стало известно, что игрушка, известная как Mr Potato Head (Мистер Картофельная Голова), перестанет быть «мистером». Классическую игрушку, появившуюся на свет почти 70 лет назад, ждёт ребрендинг. Отмечается, что бесполой она должна стать ради гендерного равенства.