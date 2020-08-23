Лечившим Навального омским медикам могут дать премии

https://static.news.ru/photo/ff70667c-e5df-11ea-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омских медиков, лечивших оппозиционера Алексея Навального, могут премировать. Об этом рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Александр Мураховский.

Как отметил Мураховский, во время лечения Навального в БСМП-1 врачи и медсёстры столкнулись с нервозностью, толпами людей, криками по ночам и даже угрозами в соцсетях. По словам медиков, в эти дни в больницу поступали сотни звонков, а около медучреждения находилось множество людей, мешающих проезду машин скорой помощи.

Главврач добавил, что тех сотрудников больницы, которые оказывали Навальному помощь, обязательно поощрят, пишет РИА Новости.

Ранее Мураховский сообщил, что супруга госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального Юлия неоднократно встречалась с местными и столичными врачами, однако ни разу публично не поблагодарила их за лечение.

Заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз «отравление», с которым Навальный поступил в омскую больницу, не подтвердился в результате исследования анализов пациента в двух лабораториях, писал NEWS.ru.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, где он позже впал в кому. 22 августа пациента переправили воздушным судном в берлинскую клинику Charite.