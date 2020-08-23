Лечившим Навального омским медикам могут дать премии

Омских медиков, лечивших оппозиционера Алексея Навального, могут премировать. Об этом рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска Александр Мураховский.
Как отметил Мураховский, во время лечения Навального в БСМП-1 врачи и медсёстры столкнулись с нервозностью, толпами людей, криками по ночам и даже угрозами в соцсетях. По словам медиков, в эти дни в больницу поступали сотни звонков, а около медучреждения находилось множество людей, мешающих проезду машин скорой помощи.
Главврач добавил, что тех сотрудников больницы, которые оказывали Навальному помощь, обязательно поощрят,
Ранее Мураховский сообщил, что супруга госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального Юлия неоднократно встречалась с местными и столичными врачами, однако ни разу публично не поблагодарила их за лечение.
Заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил, что диагноз «отравление», с которым Навальный поступил в омскую больницу, не подтвердился в результате исследования анализов пациента в двух лабораториях, писал NEWS.ru.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Оппозиционера госпитализировали в омскую больницу, где он позже впал в кому. 22 августа пациента переправили воздушным судном в берлинскую клинику Charite.
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