В России изменили правила лечения COVID-19 на дому

https://static.news.ru/photo/4b5e6538-218c-11eb-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Правила лечения коронавирусной инфекции на дому изменились. С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава, регламентирующий действия граждан с положительным тестом на COVID-19.

Заразившиеся коронавирусом могут лечиться дома при условии, что у них есть отдельная комната. При этом они обязаны строго соблюдать все предписания врача.

Однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания, — передаёт «Парламентская газета».

Ранее пациенты могли оставаться дома в том случае, если не было необходимости срочной госпитализации. Однако до нынешнего дня не учитывались бытовые условия.

Помимо этого, в приказе прописана обязанность врачей об информировании надомных пациентов и их сожителей. Врач должен предупредить пациента о том, что в случае ухудшения самочувствия необходимо вызвать медиков. Если человек живёт не один, то другие жильцы должны быть проинформированы о рисках и о необходимости проживания в отдельном помещении.

Также врачи обязаны рассказывать об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пациент и его близкие должны получать от медиков брошюры с правилами ухода за больными и рекомендациями по мерам защиты.

Наконец, как отмечает источник, изменились правила перевода больных из стационара на амбулаторное лечение. Теперь это будет возможно ещё до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в столице. Он констатировал, что стабилизации пока не произошло.