Лавров пошутил, что РФ предсказала пандемию раньше Билла Гейтса

https://static.news.ru/photo/239be398-8963-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на тему того, что Россия предсказала пандемию раньше, чем один из основателей Microsoft Билл Гейтс. Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД БРИКС.

Обращаясь к российскому министру, один из журналистов отметил, что в итоговой декларации саммита БРИКС в Уфе в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами. Корреспондент поинтересовался, что на тот момент подтолкнуло Россию поднять эту тему.

То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию? — ответил в шутку министр.

Говоря серьёзно, Лавров констатировал, что на то время, после вспышек SARS и MERS, российские специалисты уже понимали, что «коронавирусы могут появляться вновь и вновь».

Билл Гейтс в марте заявил, что ещё в 2015 году предсказывал наступление глобальной эпидемии в ближайшие годы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса, для 867 пациентов болезнь закончилась летальным исходом, выздоровели 8456 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.