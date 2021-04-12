Лавров: Киев ведёт войну против собственного народа

https://static.news.ru/photo/65bc83c4-9b8a-11eb-abbc-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины ведут войну против собственного народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал действия Киева в Донбассе, а также заявления администрации президента Украины Владимира Зеленского о том, что никаких действий на юго-востоке страны не планируется, потому что Киев не может воевать с собственным народом. Глава МИД РФ назвал эти утверждения ложью.

Киев после той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем, антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведёт войну со своим собственным народом, объявив их террористами. Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали, — цитирует Лаврова RT.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе. В ЛНР на мине подорвались двое подростков, один из них погиб, другой доставлен в больницу. Утром 6 апреля в Донецке прогремел взрыв в жилом доме. В Горловке женщину ранил боеприпас, сдетонировавший на её участке

Украинские силовики обстреляли из гранатомёта сёла Коминтерново и Веденское. ВСУ продолжают стягивать к линии разграничения людей и технику, писал NEWS.ru.