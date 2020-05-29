Кузнецова заявила о необходимости ужесточения контроля за педофилами

https://static.news.ru/photo/29157a88-a168-11ea-b4fb-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила о необходимости введения бессрочного административного надзора за осуждёнными за преступления против детской половой неприкосновенности. Детский омбудсмен отметила рост числа преступлений против детей за 2019 год почти на 10%.

Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году, — привели сообщение Анны Кузнецовой в РИА Новости.

Она отметила, что на 35,9% увеличилось число преступлений по статье о развратных действиях и на 13,9% выросло число преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего за 2019 год.

Анна Кузнецова считает, что необходимо ввести практику ряда стран (Австралия, США, Польша, Казахстан) о бессрочном контроле за педофилами, которые были осуждены за преступления против детей. Она предлагает создать электронный ресурс с информацией о таких преступниках и обязать их пожизненно носить электронный браслет. Она отметила, что браслеты могут сыграть немаловажную роль при похищении детей.

Уполномоченный полагает, что решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, бессрочном («пожизненном») административном надзоре за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, освобождёнными из мест лишения свободы, с использованием электронных следящих устройств («браслетов») будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей, — привели сообщение из доклада Анны Кузнецовой в РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Справедливая Россия» выступила с предложением внести в Конституцию возможность лишения гражданства РФ за терроризм и педофилию.