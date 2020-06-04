Кузнецова предложила провести реформу органов опеки и попечительства

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства. Детский омбудсмен считает, что к разработке новой концепции в этой сфере нужно привлечь экспертов.
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Предложенные омбудсменом изменения предполагают выстраивание вертикали управления и пересмотр существующих приоритетов.
Необходимо, чтобы семья в первую очередь чувствовала защиту, а не боялась органов опеки, нужно выстроить такую систему, которой семья будет доверять, — отметила Кузнецова.
Детский омбудсмен также призвала уделить внимание программам подготовки специалистов в области опеки и улучшить механизмы взаимодействия с системой профилактики. Кузнецова напомнила, что в последнее время произошёл целый ряд чрезвычайных происшествий, связанных с бездействием органов, отвечающих за профилактику.
Ранее Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации, передавал NEWS.ru.
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