Кузнецова предложила провести реформу органов опеки и попечительства

https://static.news.ru/photo/2b475dda-a64f-11ea-add9-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки и попечительства. Детский омбудсмен считает, что к разработке новой концепции в этой сфере нужно привлечь экспертов.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Кузнецова заявила, что в работе над реформой должны принять участие общественные организации, родительское сообщество, профильные министерства и ведомства — все, «кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности».

Предложенные омбудсменом изменения предполагают выстраивание вертикали управления и пересмотр существующих приоритетов.

Необходимо, чтобы семья в первую очередь чувствовала защиту, а не боялась органов опеки, нужно выстроить такую систему, которой семья будет доверять, — отметила Кузнецова.

Детский омбудсмен также призвала уделить внимание программам подготовки специалистов в области опеки и улучшить механизмы взаимодействия с системой профилактики. Кузнецова напомнила, что в последнее время произошёл целый ряд чрезвычайных происшествий, связанных с бездействием органов, отвечающих за профилактику.

Ранее Кузнецова предложила предоставлять льготы семьям с детьми по месту их фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации, передавал NEWS.ru.