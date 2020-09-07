Кузнецова и Генпрокуратура РФ будут вместе защищать права детей

https://static.news.ru/photo/d0a97324-f1b0-11ea-9959-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова и генпрокурор Игорь Краснов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи... Я надеюсь, что это соглашение послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав ребёнка, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

Она подчеркнула, что в данный момент её аппарат проверяет информацию о нарушениях органов опеки и в детских домах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пятилетнюю девочку, которая с самого своего рождения жила в столичной клинике «Мать и дитя», забрали в новую семью. Ребёнок был помещён в московский перинатальный медицинский центр «Мать и дитя» при рождении в 2014 году, так как родители ребёнка считали девочку неизлечимо больной. В 2019 году врачи заявили о выздоровлении маленькой пациентки, и в марте девочку выписали, однако родители отказались забрать её домой, опасаясь ухудшения здоровья дочери.