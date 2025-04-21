Куриные отбивные под сырной «шубкой» — это идеальное блюдо, которое объединяет в себе нежность куриного филе и ароматную начинку. Оно подойдет и к пюре, и к макаронам, и к гречке. Такой рецепт подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря золотистой сырной корочке и сочной начинке ваши близкие будут в восторге от этого вкусного и простого блюда.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт. (400 г)
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук репчатый — ½ шт.
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, перец, паприка
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление

1. Маринад. Филе разрежьте вдоль, отбейте. Натрите смесью соли, перца, паприки и масла. Оставьте на 20 минут.

2. «Шубка». Помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр (80 г) натрите на терке. Смешайте с майонезом, посолите.

3. Запекание. Выложите филе на противень. Распределите по 1,5 ст. л. начинки на каждое. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25−30 минут при 180°C. Сверху можно украсить кружками яиц и помидоров.

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