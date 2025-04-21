Куриные отбивные под сырной «шубкой» — это идеальное блюдо, которое объединяет в себе нежность куриного филе и ароматную начинку. Оно подойдет и к пюре, и к макаронам, и к гречке. Такой рецепт подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Благодаря золотистой сырной корочке и сочной начинке ваши близкие будут в восторге от этого вкусного и простого блюда.
Ингредиенты
- Куриное филе — 2 шт. (400 г)
- Помидор — 1 шт.
- Лук репчатый — ½ шт.
- Яйца вареные — 2 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль, перец, паприка
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление
1. Маринад. Филе разрежьте вдоль, отбейте. Натрите смесью соли, перца, паприки и масла. Оставьте на 20 минут.
2. «Шубка». Помидор и лук нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр (80 г) натрите на терке. Смешайте с майонезом, посолите.
3. Запекание. Выложите филе на противень. Распределите по 1,5 ст. л. начинки на каждое. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25−30 минут при 180°C. Сверху можно украсить кружками яиц и помидоров.
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