Курганскому полицейскому дали взятку роллами

https://static.news.ru/photo/10d22f94-84a7-11ea-93f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Инспектора ГИБДД в Кургане уволили за получение взятки. Сотрудник правоохранительных органов получил набор роллов.

Через посредника ему передали сет «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей, передаёт телеканал 360 со ссылкой на источник. Взятку он получил спустя пять дней после остановки водителя без полиса ОСАГО и прав. Работник ДПС не стал привлекать шофёра к ответственности, так как они договорились о незаконном возмещении.

Как писал NEWS.ru ранее, исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан 18 апреля в момент получения двух миллионов рублей. По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим.