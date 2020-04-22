Курганскому полицейскому дали взятку роллами

Инспектора ГИБДД в Кургане уволили за получение взятки. Сотрудник правоохранительных органов получил набор роллов.
Через посредника ему передали сет «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей,
Как писал NEWS.ru ранее, исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии Сергей Новиков задержан 18 апреля в момент получения двух миллионов рублей. По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим.
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