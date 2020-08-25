Курганским медикам, пожаловавшимся Путину, начали угрожать

https://static.news.ru/photo/bd69b254-e78f-11ea-aab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: kdr45.ru

Сотрудникам ГКУ «Курганский дом ребёнка специализированный», пожаловавшимся президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату, начали угрожать увольнением. По словам медиков,об этом их предупредило руководство.

Понеслись угрозы. Сегодня и.о. главного врача Елена Чистякова на планёрке сказала: «Раз вы так высоко зачихнули, готовьтесь, буду за вами следить, и, если что-то не так, сразу увольнять», — рассказали сотрудники URA.RU.

Они высказали опасения, что в их работе начнут специально искать недочёты. Работе в доме ребёнка почти весь персонал посвятил более 20 лет. Ранее они написали обращение в адрес главы государства, в котором сообщили, что любят свою работу, однако хотят получать достойную оплату за свой труд. В частности, воспитатели жаловались на то, что у педагогов нет доплат за стаж и за работу с детьми-инвалидами.

Получить комментарии и. о. главврача Елены Чистяковой агентству не удалось.

Ранее, как писал NEWS.ru, врачи и эксперты обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры по защите медработников до наступления второй волны коронавируса. В частности, медики пожаловались на дефицит средств индивидуальной защиты. Обращение адресовано также главе Минздрава Михаилу Мурашко. Его подписали 28 человек, среди них — президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.