Врачи попросили Голикову о срочных мерах защиты медиков

https://static.news.ru/photo/b7b4fe78-a3d7-11ea-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и эксперты обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры по защите медработников до наступления второй волны коронавируса. В частности, медики пожаловались на дефицит средств индивидуальной защиты.

Как пишет РБК, обращение адресовано также главе Минздрава Михаилу Мурашко. Его подписали 28 человек, среди них — президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперты предложили правительству пересмотреть документы, регулирующие закупки средств защиты. По их мнению, существующая практика в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения». Эту проблему, как считают специалисты, нужно решить до наступления второй волны.

Ранее, как писал NEWS.ru, заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сила второй волны коронавируса в России будет зависеть от наличия вакцины. По её словам, это напрямую повлияет на процент людей, у которых будет иммунитет к вирусу.