Курьер Захаров, погибший в ДТП с Ефремовым, мог выжить

https://static.news.ru/photo/acbc294a-145e-11eb-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Ремень безопасности мог бы спасти жизнь курьеру Сергею Захарову, погибшему в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила независимый эксперт Елена Кучина.

Такое заявление было озвучено в ходе заседания Мосгорсуда.

При фиксировании ремнём безопасности Захаров, скорее всего, не получил бы разрыва внутренних органов и имел бы гораздо больше шансов выжить, — отметила Кучина, слова которой приводит «Москва 24».

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. В суде интересы актёра представляют три адвоката. Они утверждают, что не будут настаивать на невиновности подзащитного, однако постараются смягчить назначенное наказание.

Согласно заявлениям стороны защиты, суд первой инстанции не учёл полного признания вины и раскаяния Ефремова. Также без внимания остались хронические заболевания актёра, его несовершеннолетние дети и многочисленные государственные награды.

Примечательно, что в ходе заседания юристы представили платёжные документы о компенсации трём потерпевшим морального вреда. Каждому из них было предоставлено по 1 млн рублей.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский попросил суд не удовлетворять поступившие жалобы и оставить приговор без изменений.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.

Ранее NEWS.ru писал, что Ефремов раскаялся в совершении ДТП и заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.