Курьер на самокате проехался по Можайскому шоссе вместе с автомобилями

https://static.news.ru/photo/2be727c4-c75c-11ea-a177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доставщик еды на электросамокате проехался по Можайскому шоссе вместе с другими транспортными средствами. Один из водителей снял курьера на видео.

Следовавший в потоке автомобилист поделился роликом , в котором сравнил скорость машины со скоростью самоката — спидометр показывал свыше 80 км/ч.

Курьер, визуально, даже обгонял некоторые автомобили. Некоторые интернет-пользователи предположили, что спидометр был неисправен или «подкорректирован», передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что турист Вячеслав Белозёров за шесть месяцев проехал на самокате 9800 километров и проделал путь от самого центра Урала до крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах. За шесть месяцев он проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран и в итоге оказался в ОАЭ. Белозёров рассказал, что сталкивался с испытаниями на своём пути почти каждый день.