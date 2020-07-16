Курьер на самокате проехался по Можайскому шоссе вместе с автомобилями

Доставщик еды на электросамокате проехался по Можайскому шоссе вместе с другими транспортными средствами. Один из водителей снял курьера на видео.
Следовавший в потоке автомобилист поделился
Курьер, визуально, даже обгонял некоторые автомобили. Некоторые интернет-пользователи предположили, что спидометр был неисправен или «подкорректирован»,
Ранее NEWS.ru писал, что турист Вячеслав Белозёров за шесть месяцев проехал на самокате 9800 километров и проделал путь от самого центра Урала до крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах. За шесть месяцев он проехал Россию, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран и в итоге оказался в ОАЭ. Белозёров рассказал, что сталкивался с испытаниями на своём пути почти каждый день.
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