https://static.news.ru/photo/db5fd142-529f-11ea-a35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин вспомнил, как первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак считал его своим политическим конкурентом.

Был момент даже, когда он немножко ревновал меня, считал, что у меня есть какая-то политическая публичная позиция, интерес горожан, и он был несколько обеспокоен: он думал, что я, может быть, пойду на выборы мэра. Это сказалось на наших отношениях в какой-то момент, но потом все исправилось, — рассказал глава Счётной палаты РИА Новости.

При этом Кудрин заявил, что не стремился конкурировать с Собчаком, относясь к нему, как к старшему товарищу, и даже подал заявление об увольнении вслед за начальником, когда тот ушёл из мэрии.

Как писал NEWS.ru ранее, документальный фильм «Дело Собчака» 2018 года впервые покажут на телевидении. Показ состоится 19 февраля на Первом канале.