Умер Егор Просвирнин. Что известно о гибели основателя «Спутника и Погрома»

27 декабря под окнами дома на Тверской улице в Москве обнаружили тело основателя «Спутника и Погрома» 35-летнего Егора Просвирнина. В этом здании мужчина снимал квартиру с женой, свадьбу с которой сыграл всего три месяца назад. Его смерть NEWS.ru подтвердил политик Роман Юнеман, знакомый с супругой погибшего. Просвирнин известен как националист, который поддерживал войну в Донбассе, а потом столкнулся с обвинениями в экстремизме, обысками и блокировками.

Тело нашли на асфальте без одежды. Рядом обнаружили нож и газовый баллон, которые, как пишет Telegram-канал «112», Просвирнин выкинул из окна. Юнеман в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение , что он совершил самоубийство.

«112» сообщает , что Просвирнин жил в съёмной квартире вместе с семьёй — его тело опознала жена. По информации источников ряда СМИ, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения, а соседи слышали звуки ссоры из квартиры.

Утром в день смерти Просвирнин написал в своём Twitter, что впервые за шесть лет начал сомневаться, должна ли его жена воспитывать его детей. Причиной стали некие «русофобские высказывания».

Я нахожусь на том этапе моего брака, когда впервые за 6 лет она (будучи пьяной) сказала ряд неприятных русофобских вещей, <...> и теперь я серьёзно задумываюсь о том, должна ли эта женщина воспитывать моих детей или нет. Она хотела меня взбесить (и ей это удалось). <...> Это о том, как ты живёшь с женщиной днём и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что ты её совсем не знал, — написал он.

Женился Просвирин 28 сентября — до трёх месяцев с даты свадьбы не хватило одного дня. Он опубликовал в Instagram видео, на котором похвастался, что на свадьбе были журналисты Первого канала. При этом с женой, Мариной Просвирниной, националист был знаком с 2015 года.

Просвирнин — националист, получивший первую известность как блогер «Живого журнала». Сейчас его страница удалена. Свою карьеру в журналистике он начинал сотрудничеством с игровым журналом PC Gamer, но в итоге сконцентрировался на своих проектах. Наибольшую популярность ему принесло издание «Спутник и Погром», которое он основал в 2012 году.

Сначала Просвирнин развивал свой проект как группу в соцсети «ВКонтакте», но уже в 2013 году появился сайт, работающий по системе платной подписки. Националистическая повестка оказалась настолько популярна в Сети, что телеканал НТВ снял сюжет о портале, где позицией «Спутника и Погрома» называют «национализм с человеческим лицом».

Наши цели просты: мы хотим, чтобы Россия стала национальным государством русского народа, точно так же как Германия — национальное государство немецкого народа. <...> Мы хотим, чтобы русские сами выбирали себе власть и сами распоряжались своими налогами. Почему «русские», а не «российские»? Потому что российской нации не существует, — объяснял Просвирнин свою идеологию в интервью «Собаке».

В 2014 году «Спутник и Погром» стал особенно популярен на фоне происходящего на территории Украины. При этом Просвирнин сначала положительно высказывался о Евромайдане и «Правом секторе» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а потом его издание поддержало сепаратистов в Донбассе и присоединение Крыма к России.

Среди читателей сайта собирались деньги на БТР для украинских сепаратистов, а администрация портала хвалилась, что сотни его читателей уехали воевать в Донбасс. С изданием сотрудничал публицист Олег Кашин. По словам Просвирнина, издание читала «половина администрации президента» — об этом, по его словам, рассказала журналистка Екатерина Винокурова.

Однако уже в 2015 году у «Спутника и Погрома» возникли первые проблемы. На сайте был опубликован материал «За что мы стоим, чего мы хотим, что будет и чего не будет» — власти сочли его экстремистским. В тексте были указаны цели и задачи русского национализма, включая, например, разрушение Украины и создание «Русского национального государства». После этого силовики пришли с обыском домой к Просвирнину. Расследование по статье об экстремизме тогда «закончилось ничем», говорил националист «Медузе» (признана Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

В 2017 году российские власти всё-таки решили заблокировать «Спутник и Погром» вместе с другими националистическими сайтами. В Генпрокуратуре объясняли, что издание «пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Просвирнин же считал, что причиной была предвыборная кампания Владимира Путина, который в 2018 году баллотировался на свой четвёртый срок.

Андрей Резниченко/ТАСС

Я уже достаточно давно этого (блокировки сайта. — NEWS.ru) ждал, а сейчас это произошло, потому что началась предвыборная кампания Владимира Путина. Они просто начинают блокировать вообще всё и зачищать медиа перед коронацией 2018 года, — говорил националист.

Он обещал продолжить работу и даже грозился переименовать портал в «Путин и Медведев», чтобы Роскомнадзор «выполнял требование прокуратуры о блокировке сайта „Путин и Медведев“». Однако в 2018 году на сайте появился материал, в котором объявлялось, что издание закрыто. Сотрудничавший с изданием Кашин тогда написал в Republic (признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), что это — отражение «исчезновения запроса на антипутинский русский национализм».

С тех пор Егор Просвирнин вёл только свои социальные сети, а также писал книгу «Почему Америка умирает?», которую в июне 2021 года презентовал в передаче Антона Красовского на телеканале RT. В эфире он объявил, что из националиста превратился в монархиста.