Крымские белорусы назвали позицию Тихановской по Крыму безрассудной

https://static.news.ru/photo/582b1b2a-ecb8-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма лишены здравого смысла, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Ранее Тихановская в беседе с литовскими СМИ заявила, что воссоединение полуострова с Россией противоречит международным нормам и юридически Крым принадлежит Украине.

Человек абсолютно не понимает, о чём он говорит и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом, — цитирует Чегринца РИА Новости.

Он призвал белорусов не «повторять ошибки украинцев» и не верить «безграмотным западным пропагандистам». Чегринец считает, что белорусам надо верить и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее Белоруссии и Союзное государство.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru ранее, слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о принадлежности Крыма являются «маркером». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.