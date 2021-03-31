Крупный арсенал оружия нашли в доме мытищинского стрелка

https://static.news.ru/photo/af476d58-9205-11eb-b6f5-96000091f725_660.jpg Фото: hinshtein/t.me

Склад оружия был найден в доме 61-летнего Владимира Барданова, который 30 марта открыл стрельбу по силовикам, забаррикадировавшись в коттедже.

Найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты, — рассказал представитель экстренных служб журналистам РИА Новости.

Источник РБК в ГУ МВД по Московской области заявил , что официально на Барданова было зарегистрировано четыре карабина, охотничье ружьё и газовый пистолет Grand Power. На эти виды оружия мужчина имел разрешения.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн показал фотографии оружия и боеприпасов, найденных в доме мытищинского стрелка, в своём Telegram-канале. На фотографиях видны коробки с патронами, гранты, магазины для автоматов, пистолеты и револьверы, автоматы Калашникова, пулемёты и пистолеты-пулемёты, похожие на модели времён Великой Отечественной войны.

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Инцидент со стрельбой, который перерос в спецоперацию силовиков, произошёл в коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах 30 марта. Владимир Барданов не пустил в свой дом силовиков из ФСБ и МВД, которые пришли проводить обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина начал стрелять и кидать гранаты. К месту ЧП перебросили спецподразделения Росгвардии и ОМОН. Спецоперация длилась целый день, один из бойцов получил ранение в ногу. Позже коттедж загорелся, по предварительным данным, мужчина погиб в огне. Пожарные нашли тело, которое сильно обгорело. Для установления личности будет произведена экспертиза.

Как писал NEWS.ru, ранее сосед мытищинского стрелка рассказал о мужчине. Он охарактеризовал его как «барина в шапке бобровой».