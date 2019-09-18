https://static.news.ru/photo/470223d2-da46-11e9-b28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Один из крупнейших пассажирских самолётов — Airbus A350 — совершил первую посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании Sichuan Airlines. Самолёт выполнял рейс Чэнду — Санкт-Петербург.

Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково, — цитирует РЕН ТВ сообщение пресс-службы аэропорта.

Сейчас борт уже отправился обратно в Китай. Следующий рейс намечен на 20 сентября.

Как ранее писал News.ru, выполнявший рейс Москва — Варна самолёт авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг после жёсткого касания взлётно-посадочной полосы во время приземления. Несмотря на сложные погодные условия, экипажу затем удалось успешно завершить посадку.